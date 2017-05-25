Чикаго – единственный большой город США, в котором сокращается население

25 мая 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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Чикаго оказался единственным крупным городом в Америке, где с 2015 по 2016 год сократилось количество жителей. Согласно опубликованным данным Бюро переписи населения США, Чикаго - единственный среди 20 мегаполисов с сокращением населения. В 2016 году город потерял вдвое больше жителей, чем годом ранее.Уменьшение населения здесь происходит третий год подряд. В период между 2015 и 2016 годом численность Чикаго сократилась на 8638 жителей до 2,7 миллионов человек. Годом ранее в городе стало меньше на 4 934 человек.По данным переписи населения, опубликованным в декабре, численность населения штата Иллинойс в 2016 году снизилась более чем в любом другом - на 37 508 человек.