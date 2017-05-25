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Главная страница → Раздел: ЭкономикаBoeing строит гиперзвуковой космический самолет
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Boeing строит гиперзвуковой космический самолет


Boeing строит гиперзвуковой космический самолет
Фото: AmericaRU.com
Агентство перспективных исследовательских проектов в оборонном секторе предложило компании Boeing разработать свой экспериментальный космический самолет. XS-1 – это новый класс сверхзвуковых самолетов, который мог бы работать на околоземной орбите в течение нескольких дней.

«XS-1 не будет ни традиционным самолетом, ни обычной ракетой-носителем, а, скорее, комбинацией обоих с целью снизить затраты на запуск в десятки раз», - заявил Джес Спонэйбл (Jess Sponable), менеджер программы. - Мы очень довольны прогрессом Boeing по XS-1 в течение первой фазы проекта и надеемся на продолжение нашего тесного сотрудничества». Второй фазой миссии станет производство самолета, третьей – тестовый запуск.

XS-1 предоставит возможность коротких полетов в космос с недорогой стоимостью. Он будет сочетать лучшие технологии космических стартов в реактивным двигателем. Компания Boeing будет конструировать и тестировать транспортное средство до 2019 года. Первый запуск будет совершен 10 раз в течение 10 дней, это поможет проверить готовность двигателя к полетам. На третьем этапе проведут от 12 до 15 летных тестов в 2020 году. В рамках этих тестов полезную нагрузку весом до 1,5 тонн выведут на низкую околоземную орбиту.
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