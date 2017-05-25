Бывшая модель Playboy приговорена по делу об унижении тела

25 мая 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com

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Бывшая модель Playboy, 30-летняя Дэни Мэзерс (Dani Mathers) приговорена к 3 годам условного срока за то, что сняла обнаженную пожилую женщину в раздевалке спортзала и отправила ее в Snapchat. Целью этого действия была насмешка над телом американки.Также Дэни Мэзерс должна будет провести 30 часов на общественных работах. Сообщается, что модель могла получить срок тюрьмы до полугода.«Playmate of the Year» 2015 года подверглась критике за свой поступок, целью которого было унижение тела 71-летней женщины. В июле прошлого года она сфотографировала даму в раздевалке спортзала в Лос-Анджелесе и запостила в Snapchat с подписью: «Если я не могу это развидеть, то и вы не сможете». Также она добавила селфи, где прикрывает себе рот.После негативной реакции со стороны пользователей социальных сетей модель извинилась и заявила, что намеревалась отправить фотографию в частном порядке другу.Калифорнийские законодатели использует случай Мэзерс в качестве примера, поскольку в штате работают над законопроектом, который увеличит наказание для тех, кто снимает и распространяет фотографии или видео без разрешения человека. Особенно – с целью унижения тела или личности. Предлагаемый законопроект предполагает штраф и право жертв на денежную компенсацию.