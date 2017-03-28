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Главная страница → Раздел: УкраинаСуд ЕС отказался снимать санкции с Роснефти
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Суд ЕС отказался снимать санкции с «Роснефти»


Суд ЕС отказался снимать санкции с Роснефти
Фото: AmericaRU.com
Европейский суд юстиции признал обоснованными санкции, которые были введены против российской нефтегазовой компании «Роснефть» из-за агрессии в Украине. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Представители российской компании через суд пытались снять ограничительные меры, которые были введены против них в результате аннексии украинского Крыма и военной агрессии на Донбассе. Однако решение было принято не в их пользу.

«Нет никаких фактов, которые могли бы поставить под сомнение обоснованность решения (Совета ЕС о введении санкций) или принятые (на его основании) легальные нормы», - постановил европейский суд. Отмечается, что это решение в будущем может создать прецедент и стать основанием для вынесения решения по остальным аналогичным искам российских компаний.

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