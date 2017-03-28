Суд ЕС отказался снимать санкции с «Роснефти»

Фото: AmericaRU.com
Представители российской компании через суд пытались снять ограничительные меры, которые были введены против них в результате аннексии украинского Крыма и военной агрессии на Донбассе. Однако решение было принято не в их пользу.
«Нет никаких фактов, которые могли бы поставить под сомнение обоснованность решения (Совета ЕС о введении санкций) или принятые (на его основании) легальные нормы», - постановил европейский суд. Отмечается, что это решение в будущем может создать прецедент и стать основанием для вынесения решения по остальным аналогичным искам российских компаний.
Читайте также: Суд ЕС признал «необоснованными» санкции в отношении Ротенберга, строящего Крымский мост.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Российский «Сбербанк» продал украинскую «дочку» →
- Полицейские освободили чиновника, которого держали в заложниках 8 месяцев →
- Суд Парижа приступил к рассмотрению иска украинского Ощадбанка к России →
- РФ организовала очередные военные учения в аннексированном Крыму →
- Россияне заочно арестовали Яценюка →
- В РФ завели уголовные дела ещё на 3 высокопоставленных украинских силовиков →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111497
http://www.americaru.com/news/111497