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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссийский Сбербанк продал украинскую дочку
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Российский «Сбербанк» продал украинскую «дочку»


Российский Сбербанк продал украинскую дочку
Фото: AmericaRU.com / sberbank.com
Российский государственный Сбербанк» продал свой украинский дочерний банк латвийско-белорусскому консорциуму инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

«Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО «СБЕРБАНК» (Украина), которое является дочерним банком ПАО Сбербанк. В Консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания», - рассказали представители банка, отметив, что соответствующий договор уже подписан.

Они также выразили надежду, что «решение о продаже… будет способствовать разблокированию офисов и возобновлению нормальной работы» отделений банка на территории Украины.

Стоит отметить, что россияне решились на продажу своего дочернего банка из-за введения против них санкций украинскими властями. Причиной тому послужило то, что российские госбанки согласились обслуживать клиентов с «паспортами» «ДНР/ЛНР».
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