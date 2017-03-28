Российский «Сбербанк» продал украинскую «дочку»

Фото: AmericaRU.com / sberbank.com
«Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО «СБЕРБАНК» (Украина), которое является дочерним банком ПАО Сбербанк. В Консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания», - рассказали представители банка, отметив, что соответствующий договор уже подписан.
Они также выразили надежду, что «решение о продаже… будет способствовать разблокированию офисов и возобновлению нормальной работы» отделений банка на территории Украины.
Стоит отметить, что россияне решились на продажу своего дочернего банка из-за введения против них санкций украинскими властями. Причиной тому послужило то, что российские госбанки согласились обслуживать клиентов с «паспортами» «ДНР/ЛНР».
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Суд ЕС отказался снимать санкции с «Роснефти» →
- Полицейские освободили чиновника, которого держали в заложниках 8 месяцев →
- Суд Парижа приступил к рассмотрению иска украинского Ощадбанка к России →
- РФ организовала очередные военные учения в аннексированном Крыму →
- Россияне заочно арестовали Яценюка →
- В РФ завели уголовные дела ещё на 3 высокопоставленных украинских силовиков →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111495
http://www.americaru.com/news/111495