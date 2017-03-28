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Главная страница → Раздел: В миреРоссия попала в тройку самых читающих стран мира по версии GfK
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Россия попала в тройку самых читающих стран мира по версии GfK


Россия попала в тройку самых читающих стран мира по версии GfK
Фото: AmericaRU.com
Интернет-пользователи из Китая, России и Испании – самые читающие в мире. К такому выводу пришли эксперты немецкой исследовательской компании GfK, проведя опрос в 17 странах мира.

Первое место рейтинга досталось Китаю. 36% его граждан читают каждый день, ещё 34% - не менее раза в неделю. Вторую ступень заняла Россия (29% опрощенных читают ежедневно, 30 – по меньшей мере раз в неделю). На третьем месте оказалась Испания (32% респондентов читают каждый день, 25% - около раза в неделю). Менее всего любят читать жители Нидерландов и Южной Кореи.

В результате опроса эксперты GfK пришли к интересным выводам. Так, исследование показало, что в мире женщины являются более заядлыми читателями, чем мужчины, а также то, что обеспеченные любят книги больше, чем бедные.

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