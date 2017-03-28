Россия попала в тройку самых читающих стран мира по версии GfK

Фото: AmericaRU.com
Первое место рейтинга досталось Китаю. 36% его граждан читают каждый день, ещё 34% - не менее раза в неделю. Вторую ступень заняла Россия (29% опрощенных читают ежедневно, 30 – по меньшей мере раз в неделю). На третьем месте оказалась Испания (32% респондентов читают каждый день, 25% - около раза в неделю). Менее всего любят читать жители Нидерландов и Южной Кореи.
В результате опроса эксперты GfK пришли к интересным выводам. Так, исследование показало, что в мире женщины являются более заядлыми читателями, чем мужчины, а также то, что обеспеченные любят книги больше, чем бедные.
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