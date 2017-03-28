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Кошки действительно любят людей


Кошки действительно любят людей
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование ученых из университета штата Орегон и университета Монмута в Нью-Джерси показало, что кошкам по-настоящему нравятся люди.

В исследовании, опубликованном в Behavioural Processes, говорится, что на основе экспериментов тестирования реакции кошек на вещи и людей, присутствующих в их повседневной среде, больше кошек склоняются к взаимодействию с человеком, чем к любой другой вещи. Это означает, что кошкам больше хочется общаться с людьми, чем играть с вещами. Такой признак демонстрирует факт, что кошки любят людей.

В эксперименте использовали 50 кошек из частных домов и приютов для животных. Их проверяли на 4 стимула – еду, игрушки, запахи и человека. Через какое-то время воздействие повторяли, чтобы определить, что именно нравится кошкам больше всего.

Как выяснилось, половина кошек предпочитает взаимодействие с человеком, а не с чем-то другим.
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