Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:22 am | Чикаго 4:22 am | Сан-Франциско 2:22 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп предложил Конгрессу расследовать контакты Билла и Хилари Клинтон с Россией
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп предложил Конгрессу расследовать контакты Билла и Хилари Клинтон с Россией


Трамп предложил Конгрессу расследовать контакты Билла и Хилари Клинтон с Россией
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за многочисленных обвинений в том, что его команда тайно сотрудничает с российскими властями. Республиканец в Twitter предложил расследовать связи четы Клинтон с Москвой.

Трамп подчеркнул, что информация о связях его команды с Кремлём – обман. «Почему комитет по разведке Сената не обращает внимание на сделку Билла и Хилари (Клинтон), которая позволила значительной части (компании) Uranium перейти к России… на «перезагрузку» и похвалы Хилари в адрес России», - написал американский лидер, обвинив бывшего президента в получении российских денег.

Отметим, что в своём твите Трамп ссылается на обвинения в адрес Клинтон, которые сам же выдвинул ещё в ходе предвыборной гонки. Со слов республиканца, брат некоего Джона Подесты – руководителя избирательного штаба Клинтон – якобы «положил в карман $180 тыс. от компании Uranium One - урановой компании российского правительства, которой занимавшая тогда пост госсекретаря США Хиллари Клинтон передала 20% американского урана».

Читайте также: Зять Трампа трижды тайно встречался с главой российского Внешэкономбанка.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111489
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Барахолка
Распродажа хорошей мебели Распродажа хорошей мебели
Раздел: Бизнес и маркетинг
For Sale Barber Shop w/Amenities For Sale Barber Shop w/Amenities
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus