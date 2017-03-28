Трамп предложил Конгрессу расследовать контакты Билла и Хилари Клинтон с Россией

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Трамп подчеркнул, что информация о связях его команды с Кремлём – обман. «Почему комитет по разведке Сената не обращает внимание на сделку Билла и Хилари (Клинтон), которая позволила значительной части (компании) Uranium перейти к России… на «перезагрузку» и похвалы Хилари в адрес России», - написал американский лидер, обвинив бывшего президента в получении российских денег.
Отметим, что в своём твите Трамп ссылается на обвинения в адрес Клинтон, которые сам же выдвинул ещё в ходе предвыборной гонки. Со слов республиканца, брат некоего Джона Подесты – руководителя избирательного штаба Клинтон – якобы «положил в карман $180 тыс. от компании Uranium One - урановой компании российского правительства, которой занимавшая тогда пост госсекретаря США Хиллари Клинтон передала 20% американского урана».
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