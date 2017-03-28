К 2100 году все южно-калифорнийские пляжи будут разрушены

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По мере того, как уровень воды в морях и океанах во всем мире продолжает расти, многие прибрежные районы находятся под угрозой. Новое исследование, проведенное учеными из Геологической службы США, показало, что Калифорния является одним из таких мест, и штат в ближайшие сто лет рискует потерять две трети всех южных пляжей.
«Используя недавно разработанную компьютерную модель CoSMoS-COAST, ученые прогнозируют, что от 31 до 67% пляжей Южной Калифорнии могут полностью разрушиться к 2100 году при сценариях повышения уровня моря от одного до двух метров », - говорится в заявлении геологов.
Шон Витусек (Sean Vitousek), ведущий автор исследования, ранее специалист службы, а теперь профессор университета штата Иллинойс в Чикаго, подчеркнул, что потенциал потери пляжей Калифорнии – «вполне реален».
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