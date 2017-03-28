В Австралии нашли самый большой след динозавра

Фото: AmericaRU.com
То, что когда-то было влажной, лесной равниной, окруженной мелкими морями, стало горячей, бурной береговой линией северо-западной Австралии. Но следы динозавров остались. Местная коллекция следов является самой разнообразной в мире, заявляют археологи в анализе, опубликованном в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.
Один из таких следов - самый большой из когда-либо найденных: отпечаток размером около1,5 метров и глубиной 22 сантиметров оставлен огромным зауроподом. Эти отметины также являются первым свидетельством того, что колючие хвостатые стегозавры жили в условиях леса, отметил ведущий автор Стив Солсбери, палеонтолог из университета Квинсленда.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- К 2100 году все южно-калифорнийские пляжи будут разрушены →
- NASA запустит космический лазер, который ускорит интернет в 100 раз →
- Астрономы нашли кратер, который остался после марсианского цунами →
- Американские города и монументы остались без света в Час Земли →
- Ученые обнаружили новую функцию легких →
- Ученые смогли обратить вспять процесс старения ДНК у мышей →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111485
http://www.americaru.com/news/111485