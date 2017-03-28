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В Австралии нашли самый большой след динозавра


В Австралии нашли самый большой след динозавра
Фото: AmericaRU.com
Более 100 миллионов лет назад на участке суши, который сейчас является Австралией, когда-то бродили около двух десятков видов динозавров. В наши дни археологи находятся следы, оставленные этими рептилиями – в частности, ученые обнаружили следы гигантских длинношеих зауроподов размером с ванну.

То, что когда-то было влажной, лесной равниной, окруженной мелкими морями, стало горячей, бурной береговой линией северо-западной Австралии. Но следы динозавров остались. Местная коллекция следов является самой разнообразной в мире, заявляют археологи в анализе, опубликованном в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Один из таких следов - самый большой из когда-либо найденных: отпечаток размером около1,5 метров и глубиной 22 сантиметров оставлен огромным зауроподом. Эти отметины также являются первым свидетельством того, что колючие хвостатые стегозавры жили в условиях леса, отметил ведущий автор Стив Солсбери, палеонтолог из университета Квинсленда.
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