Полицейские освободили чиновника, которого держали в заложниках 8 месяцев

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/arsen.avakov
«Начальник департамента электроснабжения «Укрзализныци» Валерий Людмирский был похищен во время прогулки с собакой вечером 18 июля 2016 года. Злоумышленники застрелили собаку и под угрозой оружия заставили потерпевшего сесть в их автомобиль. Позже похитители вступили в контакт с семьей с требованием выкупа в 10 миллионов евро», - рассказал глава МВД, отметив, что полиции удалось обнаружить и освободить чиновника только через 8 месяцев. Его удерживали в бронированном бункере в селе Фастовец под Киевом.
В ходе освобождения были арестованы 2 фигуранта дела, но не организатор преступления. «Организатор (дагестанец, гражданин РФ) и члены его группы прибыли в Украину легально в 2015 году и оставались на территории страны уже незаконно более двух лет. В ходе реализации преступного замысла, они завербовали гражданина Украины, мотивировали его принять ислам, и при его содействии купили частный дом в селе Фастовец Киевской области. Затем в подвале дома был оборудован тайник-бункер с двумя камерами для длительного содержания заложников. Всего за 2015-2016 годы только в Киевской области было совершено 12 похищений. В основном, потерпевшими становятся обеспеченные люди, за которых близкие выплачивают огромные суммы», - рассказал Аваков.
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