Из берлинского музея украли канадскую монету – самую большую в мире

Фото: AmericaRU.com
Монета, прозванная «Большой кленовый лист», номинальная ее стоимость – 1 миллион канадских долларов (750 тысяч американских долларов). На рынке она стоит порядка 4,5 миллионов долларов. Она хранилась в музее Боде в Берлине, и ворам удалось вынести ее из здания в понедельник ночью.
Полиция Берлина сообщает, что воры при выносе монеты подняли ее, по крайней мере, на один этаж, чтобы вытащить его из окна в задней части здания. Полиция все еще пытается выяснить, как именно злоумышленники это сделали.
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