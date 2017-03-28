Из берлинского музея украли канадскую монету – самую большую в мире

28 марта 2017 года, 13:25

Фото: AmericaRU.com

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Воры вынесли из музея Берлина монету весом в 100 килограммов. Chunk of Change – это канадская монета, самая большая в мире золотая монета, ее диаметр превышает больше полуметра.Монета, прозванная «Большой кленовый лист», номинальная ее стоимость – 1 миллион канадских долларов (750 тысяч американских долларов). На рынке она стоит порядка 4,5 миллионов долларов. Она хранилась в музее Боде в Берлине, и ворам удалось вынести ее из здания в понедельник ночью.Полиция Берлина сообщает, что воры при выносе монеты подняли ее, по крайней мере, на один этаж, чтобы вытащить его из окна в задней части здания. Полиция все еще пытается выяснить, как именно злоумышленники это сделали.