Илон Маск основал еще одну компанию

28 марта 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск (Elon Musk), владеющий Tesla и SpaceX, основал еще одну компанию. О существовании нового проекта он заявил в Твиттере, анонсировав подробности об этом «примерно через неделю».Известно лишь, что компания называется Neuralink. По намекам Маска, это стартап, который занимается созданием имплантатов, которые будут крепиться к мозгу, чтобы обеспечить новый уровень взаимодействия с электронными устройствами. Такая технология способна увеличить возможности человеческого интеллекта.Маск отмечает, что применение таких имплантатов не требует обширной операции – их можно будет ввести через укол в вену. Одним из соучредителей Neuralink, по слухам, стал Макс Ходак, один из владельцев Transcriptic.