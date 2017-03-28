Илон Маск основал еще одну компанию

Фото: AmericaRU.com
Известно лишь, что компания называется Neuralink. По намекам Маска, это стартап, который занимается созданием имплантатов, которые будут крепиться к мозгу, чтобы обеспечить новый уровень взаимодействия с электронными устройствами. Такая технология способна увеличить возможности человеческого интеллекта.
Маск отмечает, что применение таких имплантатов не требует обширной операции – их можно будет ввести через укол в вену. Одним из соучредителей Neuralink, по слухам, стал Макс Ходак, один из владельцев Transcriptic.
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