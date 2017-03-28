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Илон Маск основал еще одну компанию


Илон Маск основал еще одну компанию
Фото: AmericaRU.com
Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск (Elon Musk), владеющий Tesla и SpaceX, основал еще одну компанию. О существовании нового проекта он заявил в Твиттере, анонсировав подробности об этом «примерно через неделю».

Известно лишь, что компания называется Neuralink. По намекам Маска, это стартап, который занимается созданием имплантатов, которые будут крепиться к мозгу, чтобы обеспечить новый уровень взаимодействия с электронными устройствами. Такая технология способна увеличить возможности человеческого интеллекта.

Маск отмечает, что применение таких имплантатов не требует обширной операции – их можно будет ввести через укол в вену. Одним из соучредителей Neuralink, по слухам, стал Макс Ходак, один из владельцев Transcriptic.
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