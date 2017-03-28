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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ Канаде легализуют рекреационную марихуану в 2018 году
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В Канаде легализуют рекреационную марихуану в 2018 году


В Канаде легализуют рекреационную марихуану в 2018 году
Фото: AmericaRU.com
Канадцы получат возможность курить марихуану на законных основаниях до 1 июля 2018 года, сообщают представители канадского правительства.

Либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо (Justin Trudeau) введет закон о легализации рекреационной марихуаны в скором времени – к июлю следующего года он должен вступить в силу. Поскольку пока эту меру обсуждать запрещено, источник сообщил это журналистам тайно.

Трюдо уже давно обещал легализовать рекреационное использование и продажу марихуаны. Канада станет самой крупной страной, в которой курение рекреационной марихуаны будет разрешено на государственном уровне. В США такая мера принята в Калифорнии, Массачусетсе, Мэне и Неваде.
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