В Канаде легализуют рекреационную марихуану в 2018 году

Фото: AmericaRU.com
Либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо (Justin Trudeau) введет закон о легализации рекреационной марихуаны в скором времени – к июлю следующего года он должен вступить в силу. Поскольку пока эту меру обсуждать запрещено, источник сообщил это журналистам тайно.
Трюдо уже давно обещал легализовать рекреационное использование и продажу марихуаны. Канада станет самой крупной страной, в которой курение рекреационной марихуаны будет разрешено на государственном уровне. В США такая мера принята в Калифорнии, Массачусетсе, Мэне и Неваде.
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