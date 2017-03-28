Трамп хочет, чтобы часть стены на границе с Мексикой стоила не больше 1 миллиарда

Фото: AmericaRU.com
Бюджетный запрос Белого дома на сумму 999 миллионов долларов предполагает, что на эти деньги будет построена стена стоимостью 48 миль, а также будет обновлено существующее ограждение вдоль еще 14 миль в районе Сан-Диего.
Администрация Президента запросила 1 миллиард долларов в дополнение к сумме в 2,8 миллиардов долларов для создания инфраструктуры на границе в следующем году. Пограничная стена была ключевым обещанием кампании Трампа. Согласно подсчетам, стоимость всей стены вдоль южной границы Америки составит от 12 до 20 миллиардов долларов.
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