Трамп хочет, чтобы часть стены на границе с Мексикой стоила не больше 1 миллиарда

28 марта 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com

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Согласно заявлению администрации Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), 1 миллиард долларов США требуется для финансирования строительства обещанной стены длиной 62 миль.Бюджетный запрос Белого дома на сумму 999 миллионов долларов предполагает, что на эти деньги будет построена стена стоимостью 48 миль, а также будет обновлено существующее ограждение вдоль еще 14 миль в районе Сан-Диего.Администрация Президента запросила 1 миллиард долларов в дополнение к сумме в 2,8 миллиардов долларов для создания инфраструктуры на границе в следующем году. Пограничная стена была ключевым обещанием кампании Трампа. Согласно подсчетам, стоимость всей стены вдоль южной границы Америки составит от 12 до 20 миллиардов долларов.