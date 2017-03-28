Юная поклонница Бейонсе умерла через несколько дней после разговора со звездой

28 марта 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Девочка-подросток Эбони Бэнкс (Ebony Banks), которая была поклонницей Бейонсе, умерла через несколько дней после того, как говорила через FaceTimе со своим идолом.У девочки был редкий вид рака в термальной стадии. На прошлой неделе близкие помогли девочке связаться с Бейонсе через FaceTimе. Спустя три дня девочки не стало.Мечты Эбони сбылись после того, как ее одноклассники объединили свои силы в акции #EBOBMEETSBEYONCE и через социальные сети сумели организовать встречу подростка с певицей. Дети сумели привлечь внимание Бейонсе, и та сама позвонила Эбони. Спустя несколько дней после этого друзья девочки устроили церемония прощания с подругой.