Юная поклонница Бейонсе умерла через несколько дней после разговора со звездой

Фото: AmericaRU.com
У девочки был редкий вид рака в термальной стадии. На прошлой неделе близкие помогли девочке связаться с Бейонсе через FaceTimе. Спустя три дня девочки не стало.
Мечты Эбони сбылись после того, как ее одноклассники объединили свои силы в акции #EBOBMEETSBEYONCE и через социальные сети сумели организовать встречу подростка с певицей. Дети сумели привлечь внимание Бейонсе, и та сама позвонила Эбони. Спустя несколько дней после этого друзья девочки устроили церемония прощания с подругой.
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