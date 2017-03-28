За несколько дней до смертоносного пожара в Окленде были обнаружены многочисленные нарушения

28 марта 2017 года, 10:50

Фото: AmericaRU.com

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В Окленде, штат Калифорния, 27 марта вспыхнул пожар, который унес жизни трех человек. Оказалось, что за несколько дней до этого пожара были обнаружены многочисленные нарушения, которые привели бы к возгоранию.Пожарные инспекторы посетили жилое здание в Северной Калифорнии за три дня до того, как его охватило пламя, погубившее трех человек. Документы показывают, что инспекторы обнаружили многочисленные нарушения, когда они посетили здание, в котором жили выздоравливающие наркоманы и бывшие бродяги.Пожар в понедельник разрушил здание и убил трех человек, четверо получили ранения. В здании отсутствовали огнетушители, детекторы дыма, системы оповещения о пожаре не работала.