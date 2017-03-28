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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЗа несколько дней до смертоносного пожара в Окленде были обнаружены многочисленные нарушения
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За несколько дней до смертоносного пожара в Окленде были обнаружены многочисленные нарушения


За несколько дней до смертоносного пожара в Окленде были обнаружены многочисленные нарушения
Фото: AmericaRU.com
В Окленде, штат Калифорния, 27 марта вспыхнул пожар, который унес жизни трех человек. Оказалось, что за несколько дней до этого пожара были обнаружены многочисленные нарушения, которые привели бы к возгоранию.

Пожарные инспекторы посетили жилое здание в Северной Калифорнии за три дня до того, как его охватило пламя, погубившее трех человек. Документы показывают, что инспекторы обнаружили многочисленные нарушения, когда они посетили здание, в котором жили выздоравливающие наркоманы и бывшие бродяги.

Пожар в понедельник разрушил здание и убил трех человек, четверо получили ранения. В здании отсутствовали огнетушители, детекторы дыма, системы оповещения о пожаре не работала.
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