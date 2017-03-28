За несколько дней до смертоносного пожара в Окленде были обнаружены многочисленные нарушения

Фото: AmericaRU.com
Пожарные инспекторы посетили жилое здание в Северной Калифорнии за три дня до того, как его охватило пламя, погубившее трех человек. Документы показывают, что инспекторы обнаружили многочисленные нарушения, когда они посетили здание, в котором жили выздоравливающие наркоманы и бывшие бродяги.
Пожар в понедельник разрушил здание и убил трех человек, четверо получили ранения. В здании отсутствовали огнетушители, детекторы дыма, системы оповещения о пожаре не работала.
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