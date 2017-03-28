Суд Парижа приступил к рассмотрению иска украинского Ощадбанка к России

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«Ощадбанк прилагает все усилия, чтобы сформировать сильную позицию и полностью представить (в суде) свой иск против Российской Федерации. В материалах дела более 4 тысячи страниц, а доказательная база содержит полное и аргументированное подтверждение юридической позиции банка», - рассказал глава правления Ощадбанка Андрей Пышный, отметив, что это первый иск против россиян по вопросу утраты активов в Крыму.
Украинцы отметили, что будут требовать от россиян, которые отказались присутствовать на данном суде, возмещения убытков на сумму более 1 миллиарда долларов США.
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