Руки 11-летней девочки покрыты ожогами третьей степени после попытки сделать «слизь»

Фото: AmericaRU.com
Самодельная слизь может принимать различные формы, поэтому часто дети пытаются изготовить ее самостоятельно. Кэтлин пожаловалась родителям, и те увидели, что ее кожа рук стала ярко-красной и покрылась волдырями. Они немедленно отвезли ее в ближайшую больницу. «Она плакала от боли и повторяла, что ее руки болят», - отметила мама девочки Сиобхан Куинн.
Ожоги стали результатом производства самодельной слизи – нового увлечения пользователей социальных сетей. По этой причине продажи жидкого клея выросли в последние 4 недели 2016 года в два раза. Куинн использовала три ключевых ингредиента- клей Элмера, воды и борат натрия, чтобы сделать слизь. Последнее соединение может быть токсичным.
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