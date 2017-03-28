Руки 11-летней девочки покрыты ожогами третьей степени после попытки сделать «слизь»

28 марта 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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На прошлой неделе Кэтлин Куинн (Kathleen Quinn) попыталась создать популярную липкую смесь под названием «слизь» на кухонном столе, когда заметила, что обе ее руки начали болеть. Кожа 11-летней девочки из Рокланда, Массачусетс, стала горячей, Кэтлин почувствовала сильное жжение. В результате руки ребенка покрыты ожогами третьей степени.Самодельная слизь может принимать различные формы, поэтому часто дети пытаются изготовить ее самостоятельно. Кэтлин пожаловалась родителям, и те увидели, что ее кожа рук стала ярко-красной и покрылась волдырями. Они немедленно отвезли ее в ближайшую больницу. «Она плакала от боли и повторяла, что ее руки болят», - отметила мама девочки Сиобхан Куинн.Ожоги стали результатом производства самодельной слизи – нового увлечения пользователей социальных сетей. По этой причине продажи жидкого клея выросли в последние 4 недели 2016 года в два раза. Куинн использовала три ключевых ингредиента- клей Элмера, воды и борат натрия, чтобы сделать слизь. Последнее соединение может быть токсичным.