Зять Трампа трижды тайно встречался с главой российского Внешэкономбанка

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Отметим, что об этих встречах на днях сообщило влиятельное американское издание The New York Times. По данным журналистов, тайные переговоры Кушнера с главой находящегося под санкциями Внешэкономбанка Сергеем Горьковым заинтересовали спецкомитет по разведке Сената США, который сейчас расследует вмешательство РФ в американские выборы.
Информацию о переговорах подтвердила представитель Белого дома Хоуп Хикс. Она заявила, что на встречах обсуждались вопросы оздоровления американо-российских отношений. «В действительности это был не такой уж и разговор», - сказала американка, заверив, что на них вопрос снятия антироссийских санкций якобы вообще не поднимался.
Со схожим заявлением выступили и представители российского государственного банка. «В рамках подготовки новой стратегии Внешэкономбанка руководство банка на протяжении 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов в Европе, Азии и Америке. В ходе переговоров обсуждались существующие практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли. Встречи проходили в формате roadshow по стратегии развития Внешэкономбанка до 2021 года c рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе с главой Kushner Companies Джаредом Кушнером», - сообщили россияне.
Отметим, что зятя Трампа не первый раз уличают в тайных контактах с представителями российских властей. В начале марта этого года американские СМИ сообщили о нескольких встречах Кушнера с послом РФ в США Сергеем Кисляком.
Добавим также, что сенатский комитет по разведке Конгресса США в январе этого года приступил к расследованию вмешательства Кремля в последние выборы американского президента. Они, в частности, подозревают, что россияне с помощью хакерских атак и других методов способствовали победе на выборах республиканца Дональда Трампа.
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