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Главная страница → Раздел: УкраинаРФ организовала очередные военные учения в аннексированном Крыму
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РФ организовала очередные военные учения в аннексированном Крыму


РФ организовала очередные военные учения в аннексированном Крыму
Фото: AmericaRU.com / mil.ru
Около 700 артиллеристов и 100 единиц боевой техники участвуют в учениях Черноморского флота РФ на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на представителя пресс-службы флота Вячеслава Трухачева.

«Подразделения бригады отработают организацию обороны морского побережья на десантоопасных направлениях, нанесение контрударов во взаимодействии с другими подразделениями армейского корпуса», - рассказал Трухачев, отметив, что в рамках учений также будут произведены ракетные стрельбы.

Отметим, что учения на аннексированном полуострове начались ещё в пятницу, 24 марта. В них приняли участие около 700 военнослужащих ВС РФ и 100 единиц боевой техники. Россияне отрабатывали отражение ударов авиации, а также нейтрализации диверсионно-разведывательной группы противника.

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