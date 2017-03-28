РФ организовала очередные военные учения в аннексированном Крыму

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
«Подразделения бригады отработают организацию обороны морского побережья на десантоопасных направлениях, нанесение контрударов во взаимодействии с другими подразделениями армейского корпуса», - рассказал Трухачев, отметив, что в рамках учений также будут произведены ракетные стрельбы.
Отметим, что учения на аннексированном полуострове начались ещё в пятницу, 24 марта. В них приняли участие около 700 военнослужащих ВС РФ и 100 единиц боевой техники. Россияне отрабатывали отражение ударов авиации, а также нейтрализации диверсионно-разведывательной группы противника.
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