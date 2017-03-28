Россияне заочно арестовали Яценюка

Фото: AmericaRU.com / kmu.gov.ua
«Ненависть и тотальный абсурд - это основа режима Путина… Посольство Украины в России получило копию сообщение Ессентукского городского суда Ставропольского края. Следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета РФ Северо-Кавказского округа Найманов А.К. направил в суд ходатайство о моем аресте по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК РФ, п. «в», «з», «н» ст.102, ч.2 ст.15, п. «в», «з», «н» ст.102 УК РФ. Эти статьи означают следующее: «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях»; «Ответственность за подготовку к преступлению и за покушение на преступление»; «Умышленное убийство при отягчающий обстоятельствах»», - сообщил экс-премьер-министр, назвав обвинения «полным и помешенным бредом».
«Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков. В этом сценарии есть намерение вывести тему «зверств Яценюка в Чечне» на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий… Российская диктаторская власть переходит к новому витку гибридной войны», - объяснил Яценюк такие действия россиян. Он также подчеркнул, что данный «правовой абсурд… говорит об агонии преступного режима Путина».
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