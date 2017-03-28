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В России хотят запретить суррогатное материнство


В России хотят запретить суррогатное материнство
Фото: AmericaRU.com
В Госдуму России на рассмотрение внесён законопроект о запрете суррогатного материнства. Документ был обнародован на сайте российского парламента.

В нём предлагается запретить «использование суррогатного материнства, то есть вынашивания и рождения ребенка по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».

Авторы документа отметили, что на сегодняшний день РФ является одной из стран с самым либеральным и наименее проработанным законодательством в вопросе суррогатного материнства. «Все чаще к услугам россиянок в этой области прибегают не российские пары, а иностранные. Относительная дешевизна и отсутствие законодательных ограничений уже сделали Россию одним из центров, так называемого, "репродуктивного туризма"», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что, с этической точки зрения, суррогатное материнство – грубейшее нарушения прав ребёнка, «которому придается свойство товара, равно как неодушевленному предмету».

Авторы также упомянули, что Русская Православная Церковь категорически против суррогатного материнства, так как оно «предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности», а также «травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя».

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