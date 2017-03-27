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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУменьшение потребления соли может сократить число ночных походов в туалет
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Уменьшение потребления соли может сократить число ночных походов в туалет


Уменьшение потребления соли может сократить число ночных походов в туалет
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что снижение употребления соли может значительно уменьшить число чрезмерно частых ночных походов в туалет при состоянии, известном как ноктурия.

В эксперименте приняли участие 223 добровольца, которые сократили потребление соли на 25 процентов, с 10,7 до 8 граммов в день. Средняя частота ночных походов в туалет снизилась с 2,3 до 1,4 раз. Напротив, когда 98 испытуемых увеличивали ежедневное употребление соли с 9,9 до 11 грамм, то их количество ночных походов в туалет возросло с 2,3 до 2,7 раз.

"Это первое исследование, которое оценивало, как употребление соли влияет на частоту посещения туалета. Мочеиспускание в ночное время является реальной проблемой для многих людей, особенно когда они становятся старше. Мы обнаружили, что небольшая корректировка рациона питания может значительно улучшить качество жизни многих людей ", - сказал Мацуо Томохиро (Matsuo Tomohiro) из университета Нагасаки в Японии.

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