В результате схода лавины в Японии погибли восемь школьников

Фото: AmericaRU.com
Во время схода лавины в этом районе находилось около 70 человек, включая учеников и преподавателей из нескольких школ. В настоящее время на месте работают спасатели, но плохая погода и сильный снегопад затрудняют операцию. Дети принимали участие в широкомасштабном альпинистском мероприятии среди учащихся семи школ, сообщают местные СМИ.
В районе города Насу есть несколько горнолыжных курортов. В течение последних двух дней в этом регионе выпало много снега, и в настоящее время действует предупреждение о сходе лавины.
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