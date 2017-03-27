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В результате схода лавины в Японии погибли восемь школьников


В результате схода лавины в Японии погибли восемь школьников
Фото: AmericaRU.com
В понедельник на горнолыжном курорте в японской префектуре Тотиги в 120 километрах к северу от Токио сошла лавина. Восемь школьников были найдены мертвыми, в то время как более 30 человек получили ранения, сообщает японское новостное агентство Kyodo.

Во время схода лавины в этом районе находилось около 70 человек, включая учеников и преподавателей из нескольких школ. В настоящее время на месте работают спасатели, но плохая погода и сильный снегопад затрудняют операцию. Дети принимали участие в широкомасштабном альпинистском мероприятии среди учащихся семи школ, сообщают местные СМИ.

В районе города Насу есть несколько горнолыжных курортов. В течение последних двух дней в этом регионе выпало много снега, и в настоящее время действует предупреждение о сходе лавины.
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