В результате схода лавины в Японии погибли восемь школьников

27 марта 2017 года, 20:52

Фото: AmericaRU.com

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В понедельник на горнолыжном курорте в японской префектуре Тотиги в 120 километрах к северу от Токио сошла лавина. Восемь школьников были найдены мертвыми, в то время как более 30 человек получили ранения, сообщает японское новостное агентство Kyodo.Во время схода лавины в этом районе находилось около 70 человек, включая учеников и преподавателей из нескольких школ. В настоящее время на месте работают спасатели, но плохая погода и сильный снегопад затрудняют операцию. Дети принимали участие в широкомасштабном альпинистском мероприятии среди учащихся семи школ, сообщают местные СМИ.В районе города Насу есть несколько горнолыжных курортов. В течение последних двух дней в этом регионе выпало много снега, и в настоящее время действует предупреждение о сходе лавины.