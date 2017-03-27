Зять Трампа возглавит новое подразделение Белого дома, которое займется внедрением бизнес-идей

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Управление американских инноваций возглавит Джаред Кушнер (Jared Kushner), зять и старший советник президента. Это будет независимое подразделение Белого дома, которое расположится в Западном крыле. Сотрудники управления будут подчиняться непосредственно Трампу. «Все американцы, независимо от их политических взглядов, могут признать, что застой в правительстве препятствует способности функционировать должным образом, а также часто приводит к перерасходам и застоям», - сказал Трамп.
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