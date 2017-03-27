Зять Трампа возглавит новое подразделение Белого дома, которое займется внедрением бизнес-идей

27 марта 2017 года, 20:29

Фото: AmericaRU.com

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Президент Дональд Трамп (Donald Trump) готовится заявить о создании нового подразделения Белого дома, которое займется перестройкой бюрократии, а также выполнением ключевых предвыборных обещаний республиканца - таких как реформа ухода за ветеранами и борьба с опиоидной зависимостью - путем отбора идей из мира бизнеса и, возможно, передачи некоторых правительственных функции в частные руки.Управление американских инноваций возглавит Джаред Кушнер (Jared Kushner), зять и старший советник президента. Это будет независимое подразделение Белого дома, которое расположится в Западном крыле. Сотрудники управления будут подчиняться непосредственно Трампу. «Все американцы, независимо от их политических взглядов, могут признать, что застой в правительстве препятствует способности функционировать должным образом, а также часто приводит к перерасходам и застоям», - сказал Трамп.