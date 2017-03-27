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Главная страница → Раздел: УкраинаВ РФ завели уголовные дела ещё на 3 высокопоставленных украинских силовиков
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В РФ завели уголовные дела ещё на 3 высокопоставленных украинских силовиков


В РФ завели уголовные дела ещё на 3 высокопоставленных украинских силовиков
Фото: AmericaRU.com / moscow.sledcom.ru
Следком России завёл очередные уголовные дела на 3 командиров Вооруженных сил Украины, участвующих в антитеррористической операции на оккупированном россиянами Донбассе.

Так, в поле зрения россиян оказались командиры 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владислав Клочков, роты «Карпатская Сечь» младший лейтенант Олег Куцин, а также полка спецназначения «Днепр-1» МВД Украины Владислав Печененко.

Следком РФ обвинил вышеназванные лица в артиллерийских обстрелах оккупированных территорий, жестоком обращении с населением, а также в применении запрещённых средств и методов ведения боевых действий.

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