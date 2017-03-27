В РФ завели уголовные дела ещё на 3 высокопоставленных украинских силовиков

Фото: AmericaRU.com / moscow.sledcom.ru
Так, в поле зрения россиян оказались командиры 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владислав Клочков, роты «Карпатская Сечь» младший лейтенант Олег Куцин, а также полка спецназначения «Днепр-1» МВД Украины Владислав Печененко.
Следком РФ обвинил вышеназванные лица в артиллерийских обстрелах оккупированных территорий, жестоком обращении с населением, а также в применении запрещённых средств и методов ведения боевых действий.
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