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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинцы озвучили свои условия для участия РФ в Евровидении-2017
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Украинцы озвучили свои условия для участия РФ в «Евровидении-2017»


Украинцы озвучили свои условия для участия РФ в Евровидении-2017
Фото: AmericaRU.com / eurovision.tv
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире «Украинского радио» рассказал, при каких условиях Россия сможет принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017».

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы „Евровидения“, в том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», - заявил чиновник, подчеркнув, что избрание Россией Самойленко для «Евровидения» - это чистой воды провокация.

«Провокация с „Евровидением“ со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», - констатировал Кириленко.

Стоит отметить, что россияне выбрали для участия в «Евровидении - 2017» в Киеве певицу Юлию Самойлову, имеющую 1-ю группу инвалидности. Однако выступить ей там не удастся. СБУ запретила российской певице, ранее нарушившей украинское законодательство, въезд на территорию Украины.

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