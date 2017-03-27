Украинцы озвучили свои условия для участия РФ в «Евровидении-2017»

Фото: AmericaRU.com / eurovision.tv
«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы „Евровидения“, в том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», - заявил чиновник, подчеркнув, что избрание Россией Самойленко для «Евровидения» - это чистой воды провокация.
«Провокация с „Евровидением“ со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», - констатировал Кириленко.
Стоит отметить, что россияне выбрали для участия в «Евровидении - 2017» в Киеве певицу Юлию Самойлову, имеющую 1-ю группу инвалидности. Однако выступить ей там не удастся. СБУ запретила российской певице, ранее нарушившей украинское законодательство, въезд на территорию Украины.
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