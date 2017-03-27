В России маньяку «Чистильщику» предъявили окончательные обвинения

Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
В СК напомнили, что в январе 2015 года Иркутским областным судом Попков уже был осужден к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин. Его дело было повторно открыто из-за обнаружения новых жертв.
«По данным следствия, Попков совершил на территории Иркутской области (городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирском и Усольском районе) за 20 лет не менее 84 убийств. Возраст потерпевших – женщин, убитых им, варьируется от 16 до 40 лет. При этом их социальный статус и положение в обществе были абсолютно разными», - рассказали следователи, отметив, что мужчине объявили окончательное обвинение в совершении 60 эпизодов преступлений.
Отметим, что Попков – бывший сотрудник МВД России. Ещё будучи полицейским он, используя служебную машину, похищал, насиловал и жестоко убивал молодых женщин. Маньяк утверждает, что убивал только женщин, ведущих распутный образ жизни, за что сам себя прозвал «Чистильщиком». Попков был арестован только в 2012 году.
Читайте также: Российские следователи подозревают, что маньяк «Чистильщик» убил более 80 женщин.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Американцы обвинили Москву в попытках вмешаться в выборы во Франции и Германии →
- США ввели новые санкции против России →
- В Башкирии столкнулись поезда. Есть погибшие →
- Антикоррупционный митинг в Москве закончился массовыми арестами →
- Лондонский террорист использовал WhatsApp, и британские спецслужбы требуют получить полный доступ к контенту →
- Во Франции в результате перестрелки возле станции метро пострадали три человека →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111447
http://www.americaru.com/news/111447