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Главная страница → Раздел: В миреВ России маньяку Чистильщику предъявили окончательные обвинения
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В России маньяку «Чистильщику» предъявили окончательные обвинения


В России маньяку Чистильщику предъявили окончательные обвинения
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Следователи предъявили окончательные обвинения маньяку Михаилу Попкову, известному как «Чистильщик». Бывшего полицейского подозревают в убийстве 84 женщин. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Иркутской области.

В СК напомнили, что в январе 2015 года Иркутским областным судом Попков уже был осужден к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин. Его дело было повторно открыто из-за обнаружения новых жертв.

«По данным следствия, Попков совершил на территории Иркутской области (городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирском и Усольском районе) за 20 лет не менее 84 убийств. Возраст потерпевших – женщин, убитых им, варьируется от 16 до 40 лет. При этом их социальный статус и положение в обществе были абсолютно разными», - рассказали следователи, отметив, что мужчине объявили окончательное обвинение в совершении 60 эпизодов преступлений.

Отметим, что Попков – бывший сотрудник МВД России. Ещё будучи полицейским он, используя служебную машину, похищал, насиловал и жестоко убивал молодых женщин. Маньяк утверждает, что убивал только женщин, ведущих распутный образ жизни, за что сам себя прозвал «Чистильщиком». Попков был арестован только в 2012 году.

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