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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Бахмуте прохожие спасли от самоубийства школьницу из группы смерти
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В Бахмуте прохожие спасли от самоубийства школьницу из «группы смерти»


В Бахмуте прохожие спасли от самоубийства школьницу из группы смерти
Фото: AmericaRU.com
В украинском городе Бахмуте группа подростков отговорила от самоубийства 14-летнюю школьницу, которая собралась выполнить последнее задание «группы смерти». Об этом сообщила пресс-служба управления полиции Донбасса.

В ведомстве отметили, что данная школьница «находилась под пристальным вниманием полицейских», так как состояла в одной из «групп смерти» в соцсети. Правоохранители провели беседу с ней, её родителями и преподавателями, однако это не помогло. «Девочка вместе со своей подругой, гуляя, пошла в район с недостроенными зданиями. Не объясняя ничего своей подруге, она залезла на крышу двухэтажного здания и, встав на краю, решила прыгнуть… На призывы своей подруги она не реагировала. Страшную картину увидела компания случайных прохожих. Молодые ребята уговаривали девочку отказаться от непоправимых намерений. Двое парней даже залезли к ней на крышу. Поняв, что сами ситуацию решить не могут, они позвонили в полицию», - рассказали в НП, отметив, что девочка передумала прыгать, увидев полицейский автомобиль.

Школьницу доставили в отделение полиции. Сейчас специалисты пытаются выяснить, почему ребёнок вернулся к выполнению заданий администратора «группы смерти».

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