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Главная страница → Раздел: УкраинаВ ДНР расследуются случаи умышленного повреждения боевиками техники, - ИС
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В «ДНР» расследуются случаи умышленного повреждения боевиками техники, - ИС


В ДНР расследуются случаи умышленного повреждения боевиками техники, - ИС
Фото: AmericaRU.com / mil.gov.ua
Военное руководство сепаратистской «ДНР» расследует случаи умышленного повреждения рядовыми боевиками техники. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«Комиссия из штаба "1-го АК ДНР" (ОК "Донецк"), работавшая в подразделениях "11-го отдельного мотострелкового полка" (с конца января с.г. действовал на Авдеевском направлении), установила, что "… в ряде подразделений 11-го омсп в результате неправильной эксплуатации или умышленного повреждения выведено из строя несколько единиц военной техники и вооружения"», - рассказал Тымчук, уточнив, что такие случаи саботажа были замечены комиссией и в других подразделениях.

«Назначено "служебное расследование" с целью подтверждения умышленности подобных действий со стороны личного состава, к расследованию подключена "военная контрразведка" боевиков», - добавил координатор ИС.

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