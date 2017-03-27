Искусственная кровь массового производства может стать реальностью

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Сегодня медики способны производить красные кровяные клетки в лаборатории, но массовый выпуск их пока остается лишь мечтой. Британские исследователи, похоже, нашли решение -они разработали технику, которая может надежно производить неограниченное количество эритроцитов. Хитрость заключается в создании «иммортализованных» эритроцитов, которые можно культивировать в больших объемах.
Самая большая проблема заключается в переводе техники на коммерческое производство. Ученые создали несколько литров крови в лаборатории, но есть большая разница между этим количеством и огромными объемами, необходимыми для обслуживания хотя бы одной больницы. Хотя Национальная служба здравоохранения Великобритании планирует в этом году провести пробные испытания искусственной крови, пока этот новый метод не будет задействован в ближайшее время.
Любое массовое производство, скорее всего, будет сосредоточено на людях с редким типом крови, которые не всегда могут рассчитывать на донорство.
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