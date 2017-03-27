Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:51 am | Чикаго 5:51 am | Сан-Франциско 3:51 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаИскусственная кровь массового производства может стать реальностью
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Искусственная кровь массового производства может стать реальностью


Искусственная кровь массового производства может стать реальностью
Фото: AmericaRU.com
Массовое производство искусственной крови может спасти жизнь людей с редкими группами. Вскоре такая идея может стать реальностью.

Сегодня медики способны производить красные кровяные клетки в лаборатории, но массовый выпуск их пока остается лишь мечтой. Британские исследователи, похоже, нашли решение -они разработали технику, которая может надежно производить неограниченное количество эритроцитов. Хитрость заключается в создании «иммортализованных» эритроцитов, которые можно культивировать в больших объемах.

Самая большая проблема заключается в переводе техники на коммерческое производство. Ученые создали несколько литров крови в лаборатории, но есть большая разница между этим количеством и огромными объемами, необходимыми для обслуживания хотя бы одной больницы. Хотя Национальная служба здравоохранения Великобритании планирует в этом году провести пробные испытания искусственной крови, пока этот новый метод не будет задействован в ближайшее время.

Любое массовое производство, скорее всего, будет сосредоточено на людях с редким типом крови, которые не всегда могут рассчитывать на донорство.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111441
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Животные
Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту! Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту!
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Квартиры - сдам
По удобной цене. По удобной цене.
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus