В Америке создают специальные ящики для младенцев, чтобы они лучше спали

27 марта 2017 года, 16:10

Фото: AmericaRU.com

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Американские медики разработали новые средства для безопасного сна младенцев – специальные картонные коробки, которые предоставляют отдельное ограниченное пространство для ребенка.Таким способом врачи борются с синдромом внезапной младенческой смерти. В испытании коробок для сна принимала участие 33-летняя мать пятерых детей Дженрика Киньонес (Jernica Quiñones), маленькая дочь которую умерла во сне. Американка из Нью-Джерси занимается содействием изучения безопасного сна. Она считает, что детские ящики дают в два раза больше безопасности, чем обычные колыбели.«Некоторые матери не могут купить колыбель или кроватку, поэтому дети спят с ними в одной кровати. Это повышает риск смерти детей»,- говорит Киньонес.Сегодня такие ящики можно купить в Алабаме, Огайо и Нью-Джерси. Родители могут забрать коробку в местном распределительном центре или получить ее по почте. Прочная переносная коробка поставляется с пенным матрасом и плотно прилегающим листом. Также в пакет включены принадлежности для грудного вскармливания, пеленки и салфетки.