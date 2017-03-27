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В Америке создают специальные ящики для младенцев, чтобы они лучше спали


В Америке создают специальные ящики для младенцев, чтобы они лучше спали
Фото: AmericaRU.com
Американские медики разработали новые средства для безопасного сна младенцев – специальные картонные коробки, которые предоставляют отдельное ограниченное пространство для ребенка.

Таким способом врачи борются с синдромом внезапной младенческой смерти. В испытании коробок для сна принимала участие 33-летняя мать пятерых детей Дженрика Киньонес (Jernica Quiñones), маленькая дочь которую умерла во сне. Американка из Нью-Джерси занимается содействием изучения безопасного сна. Она считает, что детские ящики дают в два раза больше безопасности, чем обычные колыбели.

«Некоторые матери не могут купить колыбель или кроватку, поэтому дети спят с ними в одной кровати. Это повышает риск смерти детей»,- говорит Киньонес.

Сегодня такие ящики можно купить в Алабаме, Огайо и Нью-Джерси. Родители могут забрать коробку в местном распределительном центре или получить ее по почте. Прочная переносная коробка поставляется с пенным матрасом и плотно прилегающим листом. Также в пакет включены принадлежности для грудного вскармливания, пеленки и салфетки.
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