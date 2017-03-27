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NASA запустит космический лазер, который ускорит интернет в 100 раз


NASA запустит космический лазер, который ускорит интернет в 100 раз
Фото: AmericaRU.com
Мощный лазер в космос вскоре может передавать данные между Землей и Международной космической станцией. Разработчики NASA надеются установить лазерные соединения, позволяющие обеспечить соединение со скоростью 1 гигабит в секунду - это примерно в 100 раз быстрее, чем самый быстрый домашний широкополосный доступ в Соединенных Штатах.

Эта лазерная интернет-программа могла бы проложить путь для трансляции 3D-видео из космоса и позволить дистанционное роботизированное исследование большого разрешения на других планетах и на дальней стороне Луны. Демонстрация ретрансляционной лазерной связи (LCRD) поможет NASА разработать целую схему лазерной передачи сигнала сети.

LCRD будет запущена в ближайшие 2-3 года, обещают специалисты космического центра имении Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд. На Гавайях и Столовой горе будут установлены два наземных терминала с лазерными модемами, а передача сигнала будет осуществляться через Калифорнию. Две лазерные станции будут размещены на геосинхронной орбите. Кроме того, для Международной космической станции будет создан дополнительный терминал, который будет запущен в 2021 году.
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