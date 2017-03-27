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Главная страница → Раздел: ПрогрессАстрономы нашли кратер, который остался после марсианского цунами
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Астрономы нашли кратер, который остался после марсианского цунами


Астрономы нашли кратер, который остался после марсианского цунами
Фото: AmericaRU.com
Ученые обнаружили ударный кратер, который остался после мощного цунами, охватившего часть древнего Марса.

Команда полагает, что астероид вызвал волну высотой больше 150 м, когда он погрузился в океан, который, как считается, существовал на севере Красной планеты три миллиарда лет назад. Астрофизики пришли к выводу, что кратер Ломоносов остался после мощного цунами, которое поразилось часть планеты между южными высокогорьями и северными низменностями.

Франсуа Костар (François Costard), Стив Клиффорд и их коллеги изучили распределение осадочных отложений на северных равнинах, которые ограничили древнюю береговую линию к югу. «Мы обнаружили типичные отложения цунами по дихотомии между северным и южным полушарием Марса. Это подтверждает идею, что на Марсе был океан», - сказал отметил Костар.
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