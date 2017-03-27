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Главная страница → Раздел: В миреАмериканцы обвинили Москву в попытках вмешаться в выборы во Франции и Германии
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Американцы обвинили Москву в попытках вмешаться в выборы во Франции и Германии


Американцы обвинили Москву в попытках вмешаться в выборы во Франции и Германии
Фото: AmericaRU.com
Вице-председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер в интервью телеканалу NBS News обвинил Кремль во вмешательстве в выборные процессы на Западе.

«Мы знаем, что россияне существенно вмешивались в наши выборы (президента) с помощью хакерских атак и тысяч проплаченных «троллей», которые заполнили наше (информационное) пространство фейковыми новостями», - заявил демократ, напомнив также о существовании ряда близких американскому президенту людей, имеющих обширные связи с Москвой.

Уорнер подчеркнул, что данная история имеет «много дыма», а есть ли за ним огонь - «время покажет». Он анонсировал проведение на этой недели публичных слушаний в Сенате относительно вредоносной деятельности России в США и связей Трампа с Кремлём.

«Мы знаем, что россияне вмешивались (в выборы президента в США). И сейчас они делают то же самое во Франции и Германии», - сказал сенатор.

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