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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесКрасавица и чудовище обходит Могучих рейнджеров в американском прокате
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«Красавица и чудовище» обходит «Могучих рейнджеров» в американском прокате


Красавица и чудовище обходит Могучих рейнджеров в американском прокате
Фото: AmericaRU.com
Как и ожидалось, экранизация знаменитой сказки «Красавица и чудовище» студии Disney вторую неделю подряд возглавляет североамериканский прокат. «Могучим рейнджерам» не удалось подвинуть этот фильм с первого места.

Сказочная история, снятая Биллом Кондоном (Bill Condon), заработала за вторую неделю около 883, миллионов долларов, общий прокат «Красавицы и чудовища» в Северной Америке составил 316,9 миллионов долларов.

Римейк «Могучих рейнджеров» студии Lionsgate собрал в минувшие выходные 40, 5 миллионов долларов. Третье место осталось за «Конг. Остров черепа» - 14,4 миллионов долларов.
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