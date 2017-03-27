«Красавица и чудовище» обходит «Могучих рейнджеров» в американском прокате

27 марта 2017 года, 14:40

Фото: AmericaRU.com

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Как и ожидалось, экранизация знаменитой сказки «Красавица и чудовище» студии Disney вторую неделю подряд возглавляет североамериканский прокат. «Могучим рейнджерам» не удалось подвинуть этот фильм с первого места.Сказочная история, снятая Биллом Кондоном (Bill Condon), заработала за вторую неделю около 883, миллионов долларов, общий прокат «Красавицы и чудовища» в Северной Америке составил 316,9 миллионов долларов.Римейк «Могучих рейнджеров» студии Lionsgate собрал в минувшие выходные 40, 5 миллионов долларов. Третье место осталось за «Конг. Остров черепа» - 14,4 миллионов долларов.