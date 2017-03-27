«Красавица и чудовище» обходит «Могучих рейнджеров» в американском прокате

Фото: AmericaRU.com
Сказочная история, снятая Биллом Кондоном (Bill Condon), заработала за вторую неделю около 883, миллионов долларов, общий прокат «Красавицы и чудовища» в Северной Америке составил 316,9 миллионов долларов.
Римейк «Могучих рейнджеров» студии Lionsgate собрал в минувшие выходные 40, 5 миллионов долларов. Третье место осталось за «Конг. Остров черепа» - 14,4 миллионов долларов.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Антонио Бандерас оправился после перенесенного сердечного приступа →
- Возле МКС заметили НЛО →
- Куда делся Супермен в «Лиге справедливости»? →
- Аманда Сейфрид и Томас Садоски стали родителями →
- Эмма Томпсон рассказала, что Дональд Трамп приглашал ее на свидание →
- Gorillaz выпускают первый альбом за 6 лет →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111431
http://www.americaru.com/news/111431