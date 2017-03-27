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Apple выиграла китайский патентный спор в отношении iPhone


Apple выиграла китайский патентный спор в отношении iPhone
Фото: AmericaRU.com
Американский технологический гигант Apple, выпускающий iPhone, выиграл свою апелляцию против решения о нарушении патента, которое было ранее вынесено Пекинским судом по защите интеллектуальной собственности в мае.

Пекинский суд отменил постановление о том, что iPhone 6 компании Apple нарушает патент, принадлежащий местному производителю Shenzhen Baili, сообщает газета South China Morning Post. Пекинское ведомство в мае прошлого года постановило, что технический гигант нарушил патенты на разработку своего устройства с iPhone 6 и iPhone 6 Plus, и в результате компании было приказано прекратить продажу смартфонов в Пекине.

Однако по результатам апелляции в пятницу суд вынес решение в пользу производителя iPhone - новый суд признал, что компания Apple не нарушала патент и не воровала дизайн.
Калифорнийский гигант был обвинен в копировании внешнего дизайна смартфона Shenzhen Baili 100C, который характеризуется изогнутым краем и закругленными углами, как у iPhone 6.
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