Apple выиграла китайский патентный спор в отношении iPhone

27 марта 2017 года, 14:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/111429

Американский технологический гигант Apple, выпускающий iPhone, выиграл свою апелляцию против решения о нарушении патента, которое было ранее вынесено Пекинским судом по защите интеллектуальной собственности в мае.Пекинский суд отменил постановление о том, что iPhone 6 компании Apple нарушает патент, принадлежащий местному производителю Shenzhen Baili, сообщает газета South China Morning Post. Пекинское ведомство в мае прошлого года постановило, что технический гигант нарушил патенты на разработку своего устройства с iPhone 6 и iPhone 6 Plus, и в результате компании было приказано прекратить продажу смартфонов в Пекине.Однако по результатам апелляции в пятницу суд вынес решение в пользу производителя iPhone - новый суд признал, что компания Apple не нарушала патент и не воровала дизайн.Калифорнийский гигант был обвинен в копировании внешнего дизайна смартфона Shenzhen Baili 100C, который характеризуется изогнутым краем и закругленными углами, как у iPhone 6.