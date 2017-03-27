Статуя «Бесстрашной девочки» простоит на Уолл-стрит до 2018 года

Фото: AmericaRU.com
Сегодня статуя является символом, который показывает силу и гибкость женщин перед лицом опасностей, с которыми они сталкиваются ежедневно. Артуро Ди Модика, художник, который создал композицию быков под названием Charging Bull, поддержал установку статуи девочки, поскольку это показывает «мощное представление американской идентичности». «Новая статуя девушки ставит женщин на один уровень с мужчинами, демонстрируя нашу силу миру», - отметил он.
Многие активисты потребовали убрать статую «Бесстрашной девочки» с Уолл-стрит, поскольку она «нарушает традиционный вид», однако активисты настаивают, что она останется - как минимум до 2018 года.
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