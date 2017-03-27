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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСтатуя Бесстрашной девочки простоит на Уолл-стрит до 2018 года
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Статуя «Бесстрашной девочки» простоит на Уолл-стрит до 2018 года


Статуя Бесстрашной девочки простоит на Уолл-стрит до 2018 года
Фото: AmericaRU.com
Статуя смелой девочки, установленной рядом со знаменитыми быками на Уолл-стрит, была открыта накануне Международного женского дня. Для многих американцев скульптура «Бесстрашная девушка» является мощным и вдохновляющим символом, призывающим к гендерному равенству. Для других это не что иное, как рекламный трюк, заказанный фирмой на Уолл-стрит для продвижения своей кампании по увеличению числа женщин на корпоративных досках. Так или иначе, статуя продолжит стоять на Уолл-стрит.

Сегодня статуя является символом, который показывает силу и гибкость женщин перед лицом опасностей, с которыми они сталкиваются ежедневно. Артуро Ди Модика, художник, который создал композицию быков под названием Charging Bull, поддержал установку статуи девочки, поскольку это показывает «мощное представление американской идентичности». «Новая статуя девушки ставит женщин на один уровень с мужчинами, демонстрируя нашу силу миру», - отметил он.

Многие активисты потребовали убрать статую «Бесстрашной девочки» с Уолл-стрит, поскольку она «нарушает традиционный вид», однако активисты настаивают, что она останется - как минимум до 2018 года.
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