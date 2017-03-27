В авиакатастрофе на дороге Айдахо винят йети

Фото: AmericaRU.com
Как сообщает издание Moscow-Pullman Daily News, 50-летняя женщина ехала на юг по Highway 95 и в районе Потлатча сбила оленя. Представителям управления шерифа округа Бенуа она сообщила, что увидела, как снежный человек преследовал оленя на обочине дороги. Американка увидела это в зеркало заднего обзора. Она была так шокирована, что потеряла управление и сбила животное.
Никаких свидетельств о появлении йети на месте инцидента правоохранители не обнаружили. На месте столкновения были лишь следы оленя и его труп.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Статуя «Бесстрашной девочки» простоит на Уолл-стрит до 2018 года →
- В ночном клубе Цинциннати произошла стрельба: 1 человек погиб, еще 15 ранены →
- Полиция арестовала американца, одетого как Джокер →
- Во Флориде полиция арестовала мужчину, который ел панкейки на проезжей части →
- В Висконсине школьник стал героем после того, как спас одноклассника →
- Неонацисты купили церковь с планами назвать ее в честь Трампа, но храм сгорел →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111425
http://www.americaru.com/news/111425