В авиакатастрофе на дороге Айдахо винят йети

27 марта 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Жительница северной части штата Айдахо заявила полиции, что она врезалась в оленя, потому что увидела в зеркале заднего вида йети.Как сообщает издание Moscow-Pullman Daily News, 50-летняя женщина ехала на юг по Highway 95 и в районе Потлатча сбила оленя. Представителям управления шерифа округа Бенуа она сообщила, что увидела, как снежный человек преследовал оленя на обочине дороги. Американка увидела это в зеркало заднего обзора. Она была так шокирована, что потеряла управление и сбила животное.Никаких свидетельств о появлении йети на месте инцидента правоохранители не обнаружили. На месте столкновения были лишь следы оленя и его труп.