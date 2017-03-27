Женщину трижды арестовывали при попытке залезть в Белый дом и увидеться с Трампом

27 марта 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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Американка Марчи Андерсон Уол (Marci Anderson Wahl) была трижды арестована, поскольку она очень хотела увидеться с Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump). В последний раз у нее изъяли карту Белого дома.Женщина, арестованная поздно вечером во вторник после того, как она попыталась войти в Белый дом, была арестована дважды в этом районе за последнее время. Она заявила полицейским, что очень хотела поговорить с президентом Дональдом Трампом. Тридцативосьмилетняя американка из Эверетта, штат Вашингтон, была арестована секретной службой США возле здания казначейства США.Уол был арестован без инцидентов, и ей было предъявлено обвинение в незаконном въезде и неуважении к суду. Ранее судья уже выдавал запрещающий ордер на приближение с комплексом Белого дома, поскольку женщина пыталась попасть на территорию президентской резиденции несколькими днями ранее.Сообщается, что 21 марта офицеры секретной службы задержали Уол, когда пыталась перелезть забор в районе Южной лужайки Белого дома и застряла в ограждении, зацепившись шнурками.По словам представителя секретной службы, Уол была также арестован в пятницу вечером возле парка Лафайет. Никаких опасных материалов или оружия у нее ни разу не нашли.