Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:21 am | Чикаго 4:21 am | Сан-Франциско 2:21 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаАвиакомпания United запрещает на рейсах ношение леггинсов
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Авиакомпания United запрещает на рейсах ношение леггинсов


Авиакомпания United запрещает на рейсах ношение леггинсов
Фото: AmericaRU.com
В Америке вводится новый дресс-код. Авиакомпания United запретила своим пассажирам подниматься на борт самолетов в леггинсах и штанах для йоги.

Для многих женщин леггинсы являются одним из основных элементов их форменной одежды. Поэтому сюрпризом для любителей активного отдыха стало то, что United Airlines не позволила двум девушкам сесть в самолет на воскресный рейс из Денвера в Миннеаполис, потому что они были в штанах из спандекса.

Двум девушкам в леггинсах не разрешили пройти посадку, а третья, чтобы попасть на самолет, вынуждена была натянуть платье поверх штанов. Отказ пропустить женщин на борт сотрудниками компании объяснен таким образом, что девушки «не соответствовали правилам компании в отношении одежды».
Американцы высказали в Твиттере возмущение, назвав такую политику сексисткой, устаревшей и несправедливой.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111421
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Ищу работу
Ассистент/секретарь/офис-менеджер Ассистент/секретарь/офис-менеджер
Раздел: Услуги
Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha! Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha!
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus