Авиакомпания United запрещает на рейсах ношение леггинсов

27 марта 2017 года, 12:10

Фото: AmericaRU.com

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В Америке вводится новый дресс-код. Авиакомпания United запретила своим пассажирам подниматься на борт самолетов в леггинсах и штанах для йоги.Для многих женщин леггинсы являются одним из основных элементов их форменной одежды. Поэтому сюрпризом для любителей активного отдыха стало то, что United Airlines не позволила двум девушкам сесть в самолет на воскресный рейс из Денвера в Миннеаполис, потому что они были в штанах из спандекса.Двум девушкам в леггинсах не разрешили пройти посадку, а третья, чтобы попасть на самолет, вынуждена была натянуть платье поверх штанов. Отказ пропустить женщин на борт сотрудниками компании объяснен таким образом, что девушки «не соответствовали правилам компании в отношении одежды».Американцы высказали в Твиттере возмущение, назвав такую политику сексисткой, устаревшей и несправедливой.