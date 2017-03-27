Авиакомпания United запрещает на рейсах ношение леггинсов

Фото: AmericaRU.com
Для многих женщин леггинсы являются одним из основных элементов их форменной одежды. Поэтому сюрпризом для любителей активного отдыха стало то, что United Airlines не позволила двум девушкам сесть в самолет на воскресный рейс из Денвера в Миннеаполис, потому что они были в штанах из спандекса.
Двум девушкам в леггинсах не разрешили пройти посадку, а третья, чтобы попасть на самолет, вынуждена была натянуть платье поверх штанов. Отказ пропустить женщин на борт сотрудниками компании объяснен таким образом, что девушки «не соответствовали правилам компании в отношении одежды».
Американцы высказали в Твиттере возмущение, назвав такую политику сексисткой, устаревшей и несправедливой.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111421
http://www.americaru.com/news/111421