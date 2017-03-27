США ввели новые санкции против России

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Так, под санкции американцев попали: АО "Рособоронэкспорт", АО "150-й авиационный ремонтный завод", внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", АО "Научно-производственное объединение "Базальт", АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Санкции запрещают американским министерствам и ведомствам какое-либо сотрудничество с вышеназванными организациями сроком по меньшей мере на 2 года.
Такую меру власти США объяснили ответом на нарушения россиянами закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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