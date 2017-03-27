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Главная страница → Раздел: УкраинаВ военном городке Балаклеи приступили к ликвидации последнего очага тления
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В военном городке Балаклеи приступили к ликвидации последнего очага тления


В военном городке Балаклеи приступили к ликвидации последнего очага тления
Фото: AmericaRU.com / mil.gov.ua
Более 4 дней украинцы тушили склады с боеприпасами в городе Балаклее. Остался последний очаг тления. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Отметим, что пожар в военном городке возник в ночь на 23 марта. Он вызвал детонацию танковых и артиллерийских припасов, что существенно утруднило тушение. Мирные жители, чьи дома находились в зоне поражения, были эвакуированы.

На сегодняшний день, со слов замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Игоря Павловского, в Балаклее «остался только один очаг тления», который «будет окончательно ликвидирован» в самое ближайшее время. Он также заверил, что ситуация находится под контролем.

Стоит также отметить, что, согласно выводам экспертов, «причиной пожара на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения… стал диверсионный акт».
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