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В Украине потерпел крушение военный вертолёт. Много погибших


В Украине потерпел крушение военный вертолёт. Много погибших
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Недалеко от украинского города Краматорска разбился вертолёт Ми-2 Вооруженных сил Украины. При крушении погибли 5 человек. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минобороны.

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 26 марта, приблизительно в 15:00 по местному времени. «В районе населенного пункта Малиновка, недалеко Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2», - рассказали представители ВСУ, уточнив, что аппарат потерпел крушение в результате столкновения с линией электропередач.

По последним данным, в результате крушения погибли 5 человек: 3 члена экипажа и 2 пассажира.

На месте происшествия сейчас работает комиссия штаба АТО. Выясняются причины и обстоятельства трагедии.

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