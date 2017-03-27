В Украине потерпел крушение военный вертолёт. Много погибших

Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Трагический инцидент произошел в воскресенье, 26 марта, приблизительно в 15:00 по местному времени. «В районе населенного пункта Малиновка, недалеко Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2», - рассказали представители ВСУ, уточнив, что аппарат потерпел крушение в результате столкновения с линией электропередач.
По последним данным, в результате крушения погибли 5 человек: 3 члена экипажа и 2 пассажира.
На месте происшествия сейчас работает комиссия штаба АТО. Выясняются причины и обстоятельства трагедии.
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