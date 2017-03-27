В Башкирии столкнулись поезда. Есть погибшие

Фото: AmericaRU.com
«Днем 26 марта 2017 года на однопутной ветке Учалинского горнообогатительного комбината на окраине города Учалы столкнулись два железнодорожных грузовых состава. Локомотивы следовали навстречу друг другу, один из составов был пустой, другой был нагружен рудой и ГСМ», - сообщили представители ведомства, отметив, что в результате инцидента местные жители не пострадали.
Однако без жертв не обошлось. По последним данным, в ходе столкновения поездов погибли 3 человека, ещё 1 получил ранение.
По данному факту проводится доследственная проверка.
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