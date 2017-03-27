Антикоррупционный митинг в Москве закончился массовыми арестами

Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
«Около 1000 задержанных только в Москве. Власть сделала для этого все: нарушила Конституцию, запретив людям ходить по собственному городу, отгородилась «космонавтами», автозаказами, овчарками, вертолетами, привезла даже совсем юных солдат в зеленых военных касках прямо поверх шапок. И это для того, чтобы защитить воров во власти», - написал Гудков на своей странице в Faсebook, отметив, что подконтрольные Кремлю официальные российские СМИ практически не обратили внимание на это значимое событие.
Стоит отметить, что антикоррупционные протесты 26 марта состоялись в десятках городов России, где также были зафиксированы массовые аресты активистов. Акции прошли под лозунгом «Димон ответит», - это ссылка на расследование командой Навального масштабной коррупционной схемы, с помощью которой обогащается нынешний премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Ситуацию уже прокомментировал Госдепартамент США. Официальный представитель американского ведомства – Маркт Тонер – резко осудил действия российских властей и силовиков и потребовал немедленно отпустить мирных демонстрантов, которые были арестованы.
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