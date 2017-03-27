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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЛюди, которые не боятся смерти - либо атеисты, либо очень религиозные
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Люди, которые не боятся смерти - либо атеисты, либо очень религиозные


Люди, которые не боятся смерти - либо атеисты, либо очень религиозные
Фото: AmericaRU.com
Ученые обнаружили, что страх смерти коррелирует с религиозностью. Согласно новому исследованию, атеисты и очень религиозные люди меньше всего боятся смерти.

Более высокие уровни религиозности связаны с более низкими уровнями тревожности относительно смерти, но тот же эффект наблюдался и у атеистов. Исследователи говорят, что их результаты опровергают представление о том, что страх смерти является основным мотиватором религиозных убеждений. "Это, безусловно, запутывает старую точку зрения, что религиозные люди меньше боятся смерти, чем нерелигиозные. Вполне возможно, что атеизм также освобождает от страха смерти. Или люди, которые просто не боятся умереть, не нуждаются в религии", - говорит соавтор эксперимента доктор Джонатан Чен (Jonathan Jong) из Университета Ковентри.

Исследователи проанализировали 100 исследований, в которых приняли участие 26 тысяч человек по всему миру. Большинство из этих исследований проводились в США среди христиан, но некоторые из них были проведены на Ближнем Востоке и в Восточной Азии среди мусульман.
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