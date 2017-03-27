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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАнтонио Бандерас оправился после перенесенного сердечного приступа
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Антонио Бандерас оправился после перенесенного сердечного приступа


Антонио Бандерас оправился после перенесенного сердечного приступа
Фото: AmericaRU.com
Антонио Бандерас (Antonio Banderas) снова в строю. В субботу звезда «Маски Зорро» появился на кинофестивале в Малаге, Испания, где он и рассказал журналистам о перенесенном инфаркте. На кинофестивале, на котором актеру вручили почетную премию за его многолетний вклад в мировой кинематограф, он появился вместе со своей подругой Николь Кемпел (Nicole Kimpel).

Он заявил, что был госпитализирован после того, как во время занятий спортом почувствовал боль в груди. "26 января я перенес сердечный приступ. К счастью, все обошлось, и состояние не вызвало каких-либо повреждений", - сказал 56-летний актер. После сердечного приступа доктора провели процедуру стентирования и установили ему в артериях три стента. По словам Бандераса, все было не настолько драматично, как написали некоторые источники».
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