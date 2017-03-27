Антонио Бандерас оправился после перенесенного сердечного приступа

Фото: AmericaRU.com
Он заявил, что был госпитализирован после того, как во время занятий спортом почувствовал боль в груди. "26 января я перенес сердечный приступ. К счастью, все обошлось, и состояние не вызвало каких-либо повреждений", - сказал 56-летний актер. После сердечного приступа доктора провели процедуру стентирования и установили ему в артериях три стента. По словам Бандераса, все было не настолько драматично, как написали некоторые источники».
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