Антонио Бандерас оправился после перенесенного сердечного приступа

27 марта 2017 года, 07:04

Фото: AmericaRU.com

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Антонио Бандерас (Antonio Banderas) снова в строю. В субботу звезда «Маски Зорро» появился на кинофестивале в Малаге, Испания, где он и рассказал журналистам о перенесенном инфаркте. На кинофестивале, на котором актеру вручили почетную премию за его многолетний вклад в мировой кинематограф, он появился вместе со своей подругой Николь Кемпел (Nicole Kimpel).Он заявил, что был госпитализирован после того, как во время занятий спортом почувствовал боль в груди. "26 января я перенес сердечный приступ. К счастью, все обошлось, и состояние не вызвало каких-либо повреждений", - сказал 56-летний актер. После сердечного приступа доктора провели процедуру стентирования и установили ему в артериях три стента. По словам Бандераса, все было не настолько драматично, как написали некоторые источники».