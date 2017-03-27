Лондонский террорист использовал WhatsApp, и британские спецслужбы требуют получить полный доступ к контенту

27 марта 2017 года, 06:48

Фото: AmericaRU.com

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Лондонский террорист Халид Масуд (Khalid Masood), совершивший нападение на Вестминстерском мосту, отправил сообщение по WhatsApp, к которому сотрудники правоохранительных органов не могут получить доступ, поскольку оно было зашифровано.Британская пресса сообщает, что Масуд воспользовался популярным сервисом обмена сообщениями, принадлежащим Facebook, буквально за несколько минут до совершения терракта, в результате которого погибли трое пешеходов и один полицейский, а также десятки человек получили ранения. Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд (Amber Rudd) потребовала от WhatsApp обеспечить спецслужбам и полиции доступ к контенту. «Нам нужно убедиться, что такие организации, как WhatsApp, и многие другие того же типа, не предоставляют свои платформы в качестве секретных средств связи террористам», - сказала она.