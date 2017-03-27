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Главная страница → Раздел: В миреЛондонский террорист использовал WhatsApp, и британские спецслужбы требуют получить полный доступ к контенту
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Лондонский террорист использовал WhatsApp, и британские спецслужбы требуют получить полный доступ к контенту


Лондонский террорист использовал WhatsApp, и британские спецслужбы требуют получить полный доступ к контенту
Фото: AmericaRU.com
Лондонский террорист Халид Масуд (Khalid Masood), совершивший нападение на Вестминстерском мосту, отправил сообщение по WhatsApp, к которому сотрудники правоохранительных органов не могут получить доступ, поскольку оно было зашифровано.

Британская пресса сообщает, что Масуд воспользовался популярным сервисом обмена сообщениями, принадлежащим Facebook, буквально за несколько минут до совершения терракта, в результате которого погибли трое пешеходов и один полицейский, а также десятки человек получили ранения. Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд (Amber Rudd) потребовала от WhatsApp обеспечить спецслужбам и полиции доступ к контенту. «Нам нужно убедиться, что такие организации, как WhatsApp, и многие другие того же типа, не предоставляют свои платформы в качестве секретных средств связи террористам», - сказала она.
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